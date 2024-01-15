Матрона Автономовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: Автоном
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Сергеевич
Истопники, Россия
Рождение ребёнка
Около 1841
Сын: Филимон Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Сергеевич
Истопники, Россия
Рождение ребёнка
04.10.1844
Сын: Филипп Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Сергеевич
Истопники, Россия
Смерть
Неизвестно