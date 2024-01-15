Матрона Автономовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Автономовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: Автоном

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Сергеевич

Истопники, Россия
Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Филимон Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Сергеевич

Истопники, Россия
Рождение ребёнка
04.10.1844

Сын: Филипп Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Сергеевич

Истопники, Россия
Смерть
Неизвестно
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