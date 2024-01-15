Антип Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антип Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1781 г.р.

Мать

Около 1781 г.р.

Жена

Около 1819 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: Сергей Федорович

Мать: Прасковья Макаровна

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Климент Антипович

Мать ребёнка: Акулина Иудина

Истопники, Россия
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Анастасия Антиповна

Мать ребёнка: Акулина Иудина

Истопники, Россия
Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Надежда Антиповна

Мать ребёнка: Акулина Иудина

Истопники, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Иудина

Смерть
Неизвестно
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