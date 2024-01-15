Антип Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец: Сергей Федорович
Мать: Прасковья Макаровна
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Климент Антипович
Мать ребёнка: Акулина Иудина
Истопники, Россия
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Анастасия Антиповна
Мать ребёнка: Акулина Иудина
Истопники, Россия
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Надежда Антиповна
Мать ребёнка: Акулина Иудина
Истопники, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Иудина
Смерть
Неизвестно