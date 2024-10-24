Акулина Иудина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина Иудина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1816 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антип Сергеевич

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Климент Антипович

Отец ребёнка: Антип Сергеевич

Истопники, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Анастасия Антиповна

Отец ребёнка: Антип Сергеевич

Истопники, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Надежда Антиповна

Отец ребёнка: Антип Сергеевич

Истопники, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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