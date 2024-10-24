Акулина Иудина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антип Сергеевич
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Климент Антипович
Отец ребёнка: Антип Сергеевич
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Анастасия Антиповна
Отец ребёнка: Антип Сергеевич
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Надежда Антиповна
Отец ребёнка: Антип Сергеевич
Смерть
Неизвестно