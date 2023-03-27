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Беляев Дмитрий Илларионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1877

Дата смерти

21.01.1962

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1877

Отец: Беляев Илларион Алексеевич

Мать: Беляева Анна Андреевна

Бракосочетание
09.?.1904

Жена: Беляева Евдокия Ивановна

Супруг(-а): Евдокия Ивановна (Даркова)
Рождение ребёнка
14.04.1905

Дочь: Косникова Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Беляева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Беляев Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Беляева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
07.02.1911

Сын: Беляев Григорий Дмитриевич

Мать ребёнка: Беляева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
16.02.1913

Дочь: Нестерова Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Беляева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
24.10.1914

Дочь: Сорокина Зинаида Дмитриевна

Мать ребёнка: Беляева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Беляев Иосиф (Остап) Дмитриевич

Мать ребёнка: Беляева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
29.01.1919

Сын: Беляев Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: Беляева Евдокия Ивановна

Базарный Карабулак, Россия
Рождение ребёнка
16.01.1923

Дочь: Королева Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Беляева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Беляев Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Беляева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
29.07.1927

Дочь: Преображенская Валентина Дмитриевна

Мать ребёнка: Беляева Евдокия Ивановна

Базарный Карабулак, Россия
Смерть
21.01.1962
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