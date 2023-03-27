Беляева (Даркова) Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1888
Дата смерти08.12.1956
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1888
Отец: Дарков Иван
Мать: Даркова Евдокия
Бракосочетание
09.?.1904
Супруг(-а): Евдокия Ивановна (Даркова)
Рождение ребёнка
14.04.1905
Дочь: Косникова Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Беляев Дмитрий Илларионович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Беляев Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Беляев Дмитрий Илларионович
Рождение ребёнка
07.02.1911
Сын: Беляев Григорий Дмитриевич
Отец ребёнка: Беляев Дмитрий Илларионович
Рождение ребёнка
16.02.1913
Дочь: Нестерова Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Беляев Дмитрий Илларионович
Рождение ребёнка
24.10.1914
Дочь: Сорокина Зинаида Дмитриевна
Отец ребёнка: Беляев Дмитрий Илларионович
Рождение ребёнка
1917
Сын: Беляев Иосиф (Остап) Дмитриевич
Отец ребёнка: Беляев Дмитрий Илларионович
Рождение ребёнка
29.01.1919
Отец ребёнка: Беляев Дмитрий Илларионович
Базарный Карабулак, Россия
Рождение ребёнка
16.01.1923
Дочь: Королева Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Беляев Дмитрий Илларионович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Беляев Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Беляев Дмитрий Илларионович
Рождение ребёнка
29.07.1927
Дочь: Преображенская Валентина Дмитриевна
Отец ребёнка: Беляев Дмитрий Илларионович
Базарный Карабулак, Россия
Смерть
08.12.1956