Беляева (Даркова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеляева (Даркова) Евдокия Ивановна

Беляева (Даркова) Евдокия Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1888

Дата смерти

08.12.1956

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1888

Отец: Дарков Иван

Мать: Даркова Евдокия

Бракосочетание
09.?.1904

Муж: Беляев Дмитрий Илларионович

Супруг(-а): Евдокия Ивановна (Даркова)
Рождение ребёнка
14.04.1905

Дочь: Косникова Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Беляев Дмитрий Илларионович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Беляев Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Беляев Дмитрий Илларионович

Рождение ребёнка
07.02.1911

Сын: Беляев Григорий Дмитриевич

Отец ребёнка: Беляев Дмитрий Илларионович

Рождение ребёнка
16.02.1913

Дочь: Нестерова Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Беляев Дмитрий Илларионович

Рождение ребёнка
24.10.1914

Дочь: Сорокина Зинаида Дмитриевна

Отец ребёнка: Беляев Дмитрий Илларионович

Рождение ребёнка
1917

Сын: Беляев Иосиф (Остап) Дмитриевич

Отец ребёнка: Беляев Дмитрий Илларионович

Рождение ребёнка
29.01.1919

Сын: Беляев Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Беляев Дмитрий Илларионович

Базарный Карабулак, Россия
Рождение ребёнка
16.01.1923

Дочь: Королева Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Беляев Дмитрий Илларионович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Беляев Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Беляев Дмитрий Илларионович

Рождение ребёнка
29.07.1927

Дочь: Преображенская Валентина Дмитриевна

Отец ребёнка: Беляев Дмитрий Илларионович

Базарный Карабулак, Россия
Смерть
08.12.1956
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close