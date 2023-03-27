Беляев Илларион Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляев Илларион Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1923

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Беляев Алексей Еремеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1877

Сын: Беляев Дмитрий Илларионович

Мать ребёнка: Беляева Анна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Илларионовна

Мать ребёнка: Беляева Анна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беляничева Наталья Илларионовна

Мать ребёнка: Беляева Анна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляев Василий (Вакла)

Мать ребёнка: Беляева Анна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляев Алексей Илларионович

Мать ребёнка: Беляева Анна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляев Федор Илларионович

Мать ребёнка: Беляева Анна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляев Яков Илларионович

Мать ребёнка: Беляева Анна Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляева Анна Андреевна

Смерть
1923
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