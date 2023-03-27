Беляева (Скудаева) Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1919
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1877
Сын: Беляев Дмитрий Илларионович
Отец ребёнка: Беляев Илларион Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Илларионовна
Отец ребёнка: Беляев Илларион Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беляничева Наталья Илларионовна
Отец ребёнка: Беляев Илларион Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Беляев Илларион Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беляев Алексей Илларионович
Отец ребёнка: Беляев Илларион Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беляев Федор Илларионович
Отец ребёнка: Беляев Илларион Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Беляев Илларион Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1919