Беляева (Скудаева) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеляева (Скудаева) Анна Андреевна

Беляева (Скудаева) Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1919

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1877

Сын: Беляев Дмитрий Илларионович

Отец ребёнка: Беляев Илларион Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Илларионовна

Отец ребёнка: Беляев Илларион Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беляничева Наталья Илларионовна

Отец ребёнка: Беляев Илларион Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляев Василий (Вакла)

Отец ребёнка: Беляев Илларион Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляев Алексей Илларионович

Отец ребёнка: Беляев Илларион Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляев Федор Илларионович

Отец ребёнка: Беляев Илларион Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляев Яков Илларионович

Отец ребёнка: Беляев Илларион Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Илларион Алексеевич

Смерть
1919
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close