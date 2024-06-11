Басова Устиния Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Девочкина (Басова) Анастасия Семёновна
Отец ребёнка: Басов Семён Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Гунина (Басова) Аграфена Семёновна
Отец ребёнка: Басов Семён Лаврентьевич
Смерть
Неизвестно