Басова Устиния Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Басова Устиния Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Девочкина (Басова) Анастасия Семёновна

Отец ребёнка: Басов Семён Лаврентьевич

Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Гунина (Басова) Аграфена Семёновна

Отец ребёнка: Басов Семён Лаврентьевич

Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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