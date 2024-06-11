Гунина (Басова) Аграфена Семёновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839
Бракосочетание
18.10.1854 ст.
Христорождественская церковь (православие)
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Гунин Никандр Ксенофонтович
Отец ребёнка: Гунин Ксенофонт Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Гунина Евдокия Ксенофонтовна
Отец ребёнка: Гунин Ксенофонт Васильевич
Рождение ребёнка
05.07.1861 ст.
Сын: Гунин Сергей Ксенофонтович
Отец ребёнка: Гунин Ксенофонт Васильевич
Рождение ребёнка
01.08.1862 ст.
Дочь: Гунина Евдокия Ксенофонтовна
Отец ребёнка: Гунин Ксенофонт Васильевич
Смерть
Неизвестно