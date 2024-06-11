Гунина (Басова) Аграфена Семёновна Около 1839 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГунина (Басова) Аграфена Семёновна

Гунина (Басова) Аграфена Семёновна

Место рождения

Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: Басов Семён Лаврентьевич

Мать: Басова Устиния Васильевна

Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
18.10.1854 ст.

Муж: Гунин Ксенофонт Васильевич

Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Христорождественская церковь (православие)
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Гунин Никандр Ксенофонтович

Отец ребёнка: Гунин Ксенофонт Васильевич

Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Гунина Евдокия Ксенофонтовна

Отец ребёнка: Гунин Ксенофонт Васильевич

Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
05.07.1861 ст.

Сын: Гунин Сергей Ксенофонтович

Отец ребёнка: Гунин Ксенофонт Васильевич

Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
01.08.1862 ст.

Дочь: Гунина Евдокия Ксенофонтовна

Отец ребёнка: Гунин Ксенофонт Васильевич

Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.