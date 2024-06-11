Гунин Ксенофонт Васильевич Около 1833 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гунин Ксенофонт Васильевич

Место рождения

Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
18.10.1854 ст.

Жена: Гунина (Басова) Аграфена Семёновна

Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Христорождественская церковь (православие)
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Гунин Никандр Ксенофонтович

Мать ребёнка: Гунина (Басова) Аграфена Семёновна

Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Гунина Евдокия Ксенофонтовна

Мать ребёнка: Гунина (Басова) Аграфена Семёновна

Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
05.07.1861 ст.

Сын: Гунин Сергей Ксенофонтович

Мать ребёнка: Гунина (Басова) Аграфена Семёновна

Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
01.08.1862 ст.

Дочь: Гунина Евдокия Ксенофонтовна

Мать ребёнка: Гунина (Басова) Аграфена Семёновна

Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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