Гунин Ксенофонт Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.10.1854 ст.
Христорождественская церковь (православие)
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Гунин Никандр Ксенофонтович
Мать ребёнка: Гунина (Басова) Аграфена Семёновна
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Гунина Евдокия Ксенофонтовна
Мать ребёнка: Гунина (Басова) Аграфена Семёновна
Рождение ребёнка
05.07.1861 ст.
Сын: Гунин Сергей Ксенофонтович
Мать ребёнка: Гунина (Басова) Аграфена Семёновна
Рождение ребёнка
01.08.1862 ст.
Дочь: Гунина Евдокия Ксенофонтовна
Мать ребёнка: Гунина (Басова) Аграфена Семёновна
Смерть
Неизвестно