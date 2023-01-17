Солдатов Михаил Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смерти1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Рождение ребёнка
1769
Сын: Солдатов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Солдатова Пелагея Варламовна
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Солдатова Пелагея Варламовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1830
Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край