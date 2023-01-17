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Солдатов Михаил Леонтьевич

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Место рождения

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1740

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Солдатов Леонтий Емельянович

Мать: Солдатова Анна Карповна

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Солдатов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Солдатова Пелагея Варламовна

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Солдатова Пелагея Варламовна

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солдатова Пелагея Варламовна

Смерть
1830
Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
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