Солдатов Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смерти1838
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Рождение ребёнка
1800
Сын: Солдатов Трифон Александрович
Мать ребёнка: Солдатова Агафья
Рождение ребёнка
1813
Сын: Солдатов Логин Александрович
Мать ребёнка: Солдатова Агафья
Рождение ребёнка
1817
Сын: Солдатов Пётр Александрович
Мать ребёнка: Солдатова Агафья
Рождение ребёнка
1820
Сын: Солдатов Иван Александрович
Мать ребёнка: Солдатова Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Солдатова Агафья
Смерть
1838