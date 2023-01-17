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Солдатов Александр Михайлович

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Место рождения

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1769

Дата смерти

1838

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Солдатов Михаил Леонтьевич

Мать: Солдатова Пелагея Варламовна

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Солдатов Трифон Александрович

Мать ребёнка: Солдатова Агафья

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Солдатов Логин Александрович

Мать ребёнка: Солдатова Агафья

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1817

Сын: Солдатов Пётр Александрович

Мать ребёнка: Солдатова Агафья

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1820

Сын: Солдатов Иван Александрович

Мать ребёнка: Солдатова Агафья

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солдатова Агафья

Смерть
1838
Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
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