Солдатова Анна Карповна
Место рождения
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1740
Сын: Солдатов Михаил Леонтьевич
Отец ребёнка: Солдатов Леонтий Емельянович
Рождение ребёнка
1767
Сын: Солдатов Варфоломей Леонтьвич
Отец ребёнка: Солдатов Леонтий Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно