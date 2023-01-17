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Солдатова Анна Карповна

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Место рождения

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Солдатов Михаил Леонтьевич

Отец ребёнка: Солдатов Леонтий Емельянович

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Солдатов Варфоломей Леонтьвич

Отец ребёнка: Солдатов Леонтий Емельянович

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солдатов Леонтий Емельянович

Смерть
Неизвестно
Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
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