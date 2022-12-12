Солдатов Леонтий Емельянович
Место рождения
Дата рождения1719
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1740
Сын: Солдатов Михаил Леонтьевич
Мать ребёнка: Солдатова Анна Карповна
Рождение ребёнка
1762
Сын: Солдатов Филипп Леонтьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1767
Сын: Солдатов Варфоломей Леонтьвич
Мать ребёнка: Солдатова Анна Карповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Солдатова Анна Карповна
Смерть
Неизвестно