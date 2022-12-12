Солдатов Леонтий Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатов Леонтий Емельянович

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Место рождения

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1719

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Солдатов Михаил Леонтьевич

Мать ребёнка: Солдатова Анна Карповна

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Солдатов Филипп Леонтьевич

Мать ребёнка: не указана

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Солдатов Варфоломей Леонтьвич

Мать ребёнка: Солдатова Анна Карповна

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солдатова Анна Карповна

Смерть
Неизвестно
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