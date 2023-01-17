Козлов (Ромашов) Виктор Борисович
Место рождения
Дата рождения18.02.1927
Дата смерти23.11.1989
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1927
Рождение ребёнка
21.05.1953
Мать ребёнка: Козлова Наталья Николаевна
Мальта, Усольский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козлов Николай Викторович
Мать ребёнка: Козлова Наталья Николаевна
Смерть
23.11.1989
Качканар, Качканарский, Свердловская область