Козлов (Ромашов) Виктор Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов (Ромашов) Виктор Борисович

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Место рождения

Осташково, Западнодвинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

18.02.1927

Дата смерти

23.11.1989

Пол

Мужской

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1927

Отец: Ромашов Борис Иванович

Мать: Ромашова Агрофена Тимофеевна

Осташково, Западнодвинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.05.1953

Сын: Козлов Борис Викторович

Мать ребёнка: Козлова Наталья Николаевна

Мальта, Усольский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Николай Викторович

Мать ребёнка: Козлова Наталья Николаевна

Смерть
23.11.1989
Качканар, Качканарский, Свердловская область
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