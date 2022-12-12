Ромашова (Козлова) Агрофена (Агриппина) Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.02.1927
Отец ребёнка: Ромашов Борис Иванович
Осташково, Западнодвинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.09.1930
Дочь: Малкина Елена Борисовна
Отец ребёнка: Ромашов Борис Иванович
Рождение ребёнка
02.05.1939
Дочь: Ерёмина Галина Борисовна
Отец ребёнка: Ромашов Борис Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно