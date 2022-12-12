Ромашова (Козлова) Агрофена (Агриппина) Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ромашова (Козлова) Агрофена (Агриппина) Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.02.1927

Сын: Козлов Виктор Борисович

Отец ребёнка: Ромашов Борис Иванович

Осташково, Западнодвинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.09.1930

Дочь: Малкина Елена Борисовна

Отец ребёнка: Ромашов Борис Иванович

Рождение ребёнка
02.05.1939

Дочь: Ерёмина Галина Борисовна

Отец ребёнка: Ромашов Борис Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ромашов Борис Иванович

Смерть
Неизвестно
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