Ерёмина (Ромашова) Галина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерёмина (Ромашова) Галина Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1939

Пол

Женский

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1939

Отец: Ромашов Борис Иванович

Мать: Ромашова Агрофена Тимофеевна

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