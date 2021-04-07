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Ерёмина (Ромашова) Галина Борисовна
Ерёмина (Ромашова) Галина Борисовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.05.1939
Пол
Женский
Отец
Ромашов Борис Иванович
Мать
Ромашова (Козлова) Агрофена (Агриппина) Тимофеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
НР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1939
Отец:
Ромашов Борис Иванович
Мать:
Ромашова Агрофена Тимофеевна
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