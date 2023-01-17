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Ромашов Борис Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ромашов Иван Иванович

Мать: Хименкова Ирина Михеевна

Рождение ребёнка
18.02.1927

Сын: Козлов Виктор Борисович

Мать ребёнка: Ромашова Агрофена Тимофеевна

Осташково, Западнодвинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.09.1930

Дочь: Малкина Елена Борисовна

Мать ребёнка: Ромашова Агрофена Тимофеевна

Рождение ребёнка
02.05.1939

Дочь: Ерёмина Галина Борисовна

Мать ребёнка: Ромашова Агрофена Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ромашова Агрофена Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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