Ромашов Борис Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ромашов Иван Иванович
Мать: Хименкова Ирина Михеевна
Рождение ребёнка
18.02.1927
Мать ребёнка: Ромашова Агрофена Тимофеевна
Осташково, Западнодвинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.09.1930
Дочь: Малкина Елена Борисовна
Мать ребёнка: Ромашова Агрофена Тимофеевна
Рождение ребёнка
02.05.1939
Дочь: Ерёмина Галина Борисовна
Мать ребёнка: Ромашова Агрофена Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно