Козлов Борис Викторович
Место рождения
Дата рождения21.05.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1953
Рождение ребёнка
22.07.1974
Дочь: Мерзликина Юлия Борисовна
Мать ребёнка: Козлова Евгения Васильевна
Миасс, Миасский, Челябинская область
Рождение ребёнка
11.12.1979
Дочь: Ромашова Наталья Борисовна
Мать ребёнка: Козлова Евгения Васильевна
Зея, город Зея, Амурская область
Рождение ребёнка
17.12.1986
Дочь: Плотникова Ксения Борисовна
Мать ребёнка: Козлова Евгения Васильевна
Качканар, Качканарский, Свердловская область