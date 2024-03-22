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Козлов Борис Викторович

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Место рождения

Мальта, Усольский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

21.05.1953

Пол

Мужской

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1953

Отец: Козлов Виктор Борисович

Мать: Козлова Наталья Николаевна

Мальта, Усольский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
22.07.1974

Дочь: Мерзликина Юлия Борисовна

Мать ребёнка: Козлова Евгения Васильевна

Миасс, Миасский, Челябинская область
Рождение ребёнка
11.12.1979

Дочь: Ромашова Наталья Борисовна

Мать ребёнка: Козлова Евгения Васильевна

Зея, город Зея, Амурская область
Рождение ребёнка
17.12.1986

Дочь: Плотникова Ксения Борисовна

Мать ребёнка: Козлова Евгения Васильевна

Качканар, Качканарский, Свердловская область
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