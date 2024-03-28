Одинцов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Одинцов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романычева (Одинцова) Ольга

Мать ребёнка: Одинцова Аксинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Одинцов Константин

Мать ребёнка: Одинцова Аксинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Одинцова Аксинья

Рождение ребёнка
20.02.1908

Дочь: Волчёнков (Одинцова) Мария

Мать ребёнка: Одинцова Аксинья

Смерть
Неизвестно

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