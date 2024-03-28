Романычева (Одинцова) Ольга
Место рожденияГалинищево Ярославская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Одинцов Василий
Мать: Одинцова Аксинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романычев Леонид
Отец ребёнка: Романычев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романычев Борис
Отец ребёнка: Романычев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романычев Виктор
Отец ребёнка: Романычев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Романычев Александр
Рождение ребёнка
30.05.1924
Дочь: (Романычева) Клавдия
Отец ребёнка: Романычев Александр
Рождение ребёнка
23.03.1934
Дочь: Юсова (Романычева) Лидия
Отец ребёнка: Романычев Александр
Смерть
Неизвестно