Романычева (Одинцова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романычева (Одинцова) Ольга

Место рождения

Галинищево Ярославская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Одинцов Василий

Мать: Одинцова Аксинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романычев Леонид

Отец ребёнка: Романычев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романычев Борис

Отец ребёнка: Романычев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романычев Виктор

Отец ребёнка: Романычев Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романычев Александр

Рождение ребёнка
30.05.1924

Дочь: (Романычева) Клавдия

Отец ребёнка: Романычев Александр

Рождение ребёнка
23.03.1934

Дочь: Юсова (Романычева) Лидия

Отец ребёнка: Романычев Александр

Смерть
Неизвестно

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