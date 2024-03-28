Одинцова Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Одинцова Аксинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романычева (Одинцова) Ольга

Отец ребёнка: Одинцов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Одинцов Константин

Отец ребёнка: Одинцов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Одинцов Василий

Рождение ребёнка
20.02.1908

Дочь: Волчёнков (Одинцова) Мария

Отец ребёнка: Одинцов Василий

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