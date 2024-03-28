Одинцова Аксинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романычева (Одинцова) Ольга
Отец ребёнка: Одинцов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Одинцов Константин
Отец ребёнка: Одинцов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Одинцов Василий
Рождение ребёнка
20.02.1908
Дочь: Волчёнков (Одинцова) Мария
Отец ребёнка: Одинцов Василий