Одинцов Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Одинцов Василий
Мать: Одинцова Аксинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Одинцов Анатолий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Одинцов Александр
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любич (Одинцова) Нина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Одинцов Владимир
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно