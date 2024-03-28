Романычев Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романычев Леонид
Мать ребёнка: Романычева (Одинцова) Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романычев Борис
Мать ребёнка: Романычева (Одинцова) Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романычев Виктор
Мать ребёнка: Романычева (Одинцова) Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.05.1924
Дочь: (Романычева) Клавдия
Мать ребёнка: Романычева (Одинцова) Ольга
Рождение ребёнка
23.03.1934
Дочь: Юсова (Романычева) Лидия
Мать ребёнка: Романычева (Одинцова) Ольга
Смерть
Неизвестно