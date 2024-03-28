Романычев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоманычев Александр

Романычев Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романычев Леонид

Мать ребёнка: Романычева (Одинцова) Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романычев Борис

Мать ребёнка: Романычева (Одинцова) Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романычев Виктор

Мать ребёнка: Романычева (Одинцова) Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романычева (Одинцова) Ольга

Рождение ребёнка
30.05.1924

Дочь: (Романычева) Клавдия

Мать ребёнка: Романычева (Одинцова) Ольга

Рождение ребёнка
23.03.1934

Дочь: Юсова (Романычева) Лидия

Мать ребёнка: Романычева (Одинцова) Ольга

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.