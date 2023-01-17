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Фомин Гавриил Авраамович

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Место рождения

Урсаево, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

20.03.1889 ст.

Дата смерти

05.12.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1889 ст.

Отец: Фомин Авраам Васильевич

Мать: Пелагея Михайловна

Урсаево, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещение
25.03.1889 ст.
Бракосочетание
01.11.1909 ст.

Жена: Фомина Анна

Урсаево, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1914

Сын: Фомин Дмитрий Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Фомина Нина Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
28.04.1924

Сын: Фомин Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Фомина Анна

Урсаево, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Фомина Вера Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомин Александр Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомин Николай Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
05.12.1942
Свияжск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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