Фомин Гавриил Авраамович
Место рождения
Дата рождения20.03.1889 ст.
Дата смерти05.12.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1889 ст.
Отец: Фомин Авраам Васильевич
Мать: Пелагея Михайловна
Крещение
25.03.1889 ст.
Бракосочетание
01.11.1909 ст.
Жена: Фомина Анна
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Фомина Нина Гавриловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
28.04.1924
Мать ребёнка: Фомина Анна
Урсаево, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Фомина Вера Гавриловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фомин Александр Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
05.12.1942
Свияжск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)