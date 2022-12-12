Пелагея Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862 ст.
Отец: Симеонов Сын Михаил Симеонович
Мать: не указана
Бракосочетание
29.10.1879 ст.
Рождение ребёнка
20.03.1889 ст.
Отец ребёнка: Фомин Авраам Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Фомин Авраам Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фомин Григорий Авраамович
Отец ребёнка: Фомин Авраам Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Фомин Авраам Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Фомин Авраам Васильевич
Смерть
Неизвестно