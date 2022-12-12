Пелагея Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПелагея Михайловна

Пелагея Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862 ст.

Отец: Симеонов Сын Михаил Симеонович

Мать: не указана

Бракосочетание
29.10.1879 ст.

Муж: Фомин Авраам Васильевич

Урсаево, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.03.1889 ст.

Сын: Фомин Гавриил Авраамович

Отец ребёнка: Фомин Авраам Васильевич

Урсаево, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомин Исайя Авраамович

Отец ребёнка: Фомин Авраам Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомин Григорий Авраамович

Отец ребёнка: Фомин Авраам Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомин Николай Авраамович

Отец ребёнка: Фомин Авраам Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомин Иван Авраамович

Отец ребёнка: Фомин Авраам Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close