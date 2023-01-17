Фомин Авраам Васильевич
Место рождения
Дата рождения1861 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861 ст.
Отец: Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
29.10.1879 ст.
Жена: Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
20.03.1889 ст.
Мать ребёнка: Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фомин Григорий Авраамович
Мать ребёнка: Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пелагея Михайловна
Смерть
Неизвестно