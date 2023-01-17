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Фомин Авраам Васильевич

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Место рождения

Урсаево, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1861 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861 ст.

Отец: Василий

Мать: не указана

Урсаево, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
29.10.1879 ст.

Жена: Пелагея Михайловна

Урсаево, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.03.1889 ст.

Сын: Фомин Гавриил Авраамович

Мать ребёнка: Пелагея Михайловна

Урсаево, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомин Лазарь? Авраамович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомин Исайя Авраамович

Мать ребёнка: Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомин Григорий Авраамович

Мать ребёнка: Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомин Николай Авраамович

Мать ребёнка: Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомин Иван Авраамович

Мать ребёнка: Пелагея Михайловна

Смерть
Неизвестно
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