Александра Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Фомин
Рождение ребёнка
1849
Сын: Фомин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Василий Фомин
Рождение ребёнка
1861 ст.
Отец ребёнка: Василий Фомин
Урсаево, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1863
Сын: Фомин Пуд Васильевич
Отец ребёнка: Василий Фомин
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Анастасия Васильева
Отец ребёнка: Василий Фомин
Рождение ребёнка
1865
Сын: Фомин Пуд Васильевич
Отец ребёнка: Василий Фомин
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Фомина Анастасия Васильева
Отец ребёнка: Василий Фомин
Смерть
Неизвестно