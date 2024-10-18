Александра Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Фомин

Рождение ребёнка
1849

Сын: Фомин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Василий Фомин

Урсаево, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1861 ст.

Сын: Фомин Авраам Васильевич

Отец ребёнка: Василий Фомин

Урсаево, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1863

Сын: Фомин Пуд Васильевич

Отец ребёнка: Василий Фомин

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Анастасия Васильева

Отец ребёнка: Василий Фомин

Урсаево, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1865

Сын: Фомин Пуд Васильевич

Отец ребёнка: Василий Фомин

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Фомина Анастасия Васильева

Отец ребёнка: Василий Фомин

Урсаево, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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