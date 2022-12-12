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Фомина Анна

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Место рождения

Александровская Слобода, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: Носова Надежда Иоановна

Александровская Слобода, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
01.11.1909 ст.

Муж: Фомин Гавриил Авраамович

Урсаево, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.04.1924

Сын: Фомин Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Фомин Гавриил Авраамович

Урсаево, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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