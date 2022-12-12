Фомина Анна
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: Носова Надежда Иоановна
Бракосочетание
01.11.1909 ст.
Урсаево, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.04.1924
Отец ребёнка: Фомин Гавриил Авраамович
Урсаево, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно