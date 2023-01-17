Хайруллин Самигулла Хайруллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1899
Дата смерти11.01.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1899
Отец: Хайрулла Биктахиров
Мать: Бибигазиза Миннигалиева
Рождение ребёнка
1926
Сын: Хайруллин Набиулла Самигуллович
Мать ребёнка: Хайруллина Минбану
Рождение ребёнка
30.09.1928
Дочь: Файзуллина Амина Самигулловна
Мать ребёнка: Хайруллина Минбану
Рождение ребёнка
14.03.1932
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Валиева Мадина Самигулловна
Мать ребёнка: Хайруллина Минбану
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
1944
Рождение ребёнка
1946
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хайруллина Минбану
Смерть
11.01.1976