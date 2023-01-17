Хайруллин Самигулла Хайруллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайруллин Самигулла Хайруллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1899

Дата смерти

11.01.1976

Пол

Мужской

Отец

1862 г.р.

Мать

1862 г.р.

Жена

1905 г.р.

Дети

1926 г.р.
1928 г.р.
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1936 г.р.
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Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
13.05.1899

Отец: Хайрулла Биктахиров

Мать: Бибигазиза Миннигалиева

Рождение ребёнка
1926

Сын: Хайруллин Набиулла Самигуллович

Мать ребёнка: Хайруллина Минбану

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.09.1928

Дочь: Файзуллина Амина Самигулловна

Мать ребёнка: Хайруллина Минбану

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.03.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хайруллина Минбану

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Валиева Мадина Самигулловна

Мать ребёнка: Хайруллина Минбану

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хайруллина Минбану

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хайруллина Минбану

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хайруллина Минбану

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хайруллина Минбану

Смерть
11.01.1976
Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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