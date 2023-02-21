Хайруллина Минбану
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.1905
Дата смерти28.03.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Сын: Хайруллин Набиулла Самигуллович
Отец ребёнка: Хайруллин Самигулла Хайруллович
Рождение ребёнка
30.09.1928
Дочь: Файзуллина Амина Самигулловна
Отец ребёнка: Хайруллин Самигулла Хайруллович
Рождение ребёнка
14.03.1932
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Валиева Мадина Самигулловна
Отец ребёнка: Хайруллин Самигулла Хайруллович
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
1944
Рождение ребёнка
1946
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.03.1965