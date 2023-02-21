Хайруллина Минбану — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайруллина Минбану

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1905

Дата смерти

28.03.1965

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

1926 г.р.
1928 г.р.
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1936 г.р.
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Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
09.02.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Хайруллин Набиулла Самигуллович

Отец ребёнка: Хайруллин Самигулла Хайруллович

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.09.1928

Дочь: Файзуллина Амина Самигулловна

Отец ребёнка: Хайруллин Самигулла Хайруллович

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.03.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хайруллин Самигулла Хайруллович

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Валиева Мадина Самигулловна

Отец ребёнка: Хайруллин Самигулла Хайруллович

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хайруллин Самигулла Хайруллович

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хайруллин Самигулла Хайруллович

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хайруллин Самигулла Хайруллович

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хайруллин Самигулла Хайруллович

Смерть
28.03.1965
Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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