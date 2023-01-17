Валиева (Хайруллина) Мадина Самигулловна
Место рождения
Дата рождения1936
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Рождение ребёнка
1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Валиев Газиз
Рождение ребёнка
1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Валиев Газиз
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Валиев Газиз