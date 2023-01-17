Валиева (Хайруллина) Мадина Самигулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валиева (Хайруллина) Мадина Самигулловна

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Место рождения

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1936

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1905 г.р.

Муж

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Хайруллин Самигулла Хайруллович

Мать: Хайруллина Минбану

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валиев Газиз

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валиев Газиз

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валиев Газиз

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