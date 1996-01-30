Файзуллина (Хайруллина) Амина Самигулловна
Место рождения
Дата рождения30.09.1928
Дата смерти30.01.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1928
Рождение ребёнка
11.04.1959
Сын: Файзуллин Рифхат Хайруллович
Отец ребёнка: Файзуллин Хайрулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Файзуллин Хайрулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Файзуллин Хайрулла
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Файзуллин Хайрулла
Смерть
30.01.1996
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)