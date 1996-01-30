Файзуллина (Хайруллина) Амина Самигулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Файзуллина (Хайруллина) Амина Самигулловна

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Место рождения

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

30.09.1928

Дата смерти

30.01.1996

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1905 г.р.

Муж

1926 г.р.

Дети

1959 г.р.
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Место
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Рождение
30.09.1928

Отец: Хайруллин Самигулла Хайруллович

Мать: Хайруллина Минбану

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.04.1959

Сын: Файзуллин Рифхат Хайруллович

Отец ребёнка: Файзуллин Хайрулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Файзуллин Хайрулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Файзуллин Хайрулла

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Файзуллин Хайрулла

Смерть
30.01.1996
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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