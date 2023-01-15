Файзуллин Хайрулла
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.04.1959
Сын: Файзуллин Рифхат Хайруллович
Мать ребёнка: Файзуллина Амина Самигулловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Файзуллина Амина Самигулловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Файзуллина Амина Самигулловна
Смерть
Неизвестно