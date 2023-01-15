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Файзуллин Хайрулла

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

1959 г.р.
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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.04.1959

Сын: Файзуллин Рифхат Хайруллович

Мать ребёнка: Файзуллина Амина Самигулловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Файзуллина Амина Самигулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Файзуллина Амина Самигулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Файзуллина Амина Самигулловна

Смерть
Неизвестно
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