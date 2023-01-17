Абрамов Герасим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбрамов Герасим

Абрамов Герасим

avatar

Место рождения

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абрамов Тимофей

Мать: Абрамова Ефросинья Михайловна

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.01.1884

Сын: Абрамов Георгий

Мать ребёнка: Абрамова Параскева

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.04.1893

Дочь: Абрамова Параскева

Мать ребёнка: Абрамова Параскева

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамов Егор

Мать ребёнка: Абрамова Параскева

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абрамова Параскева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close