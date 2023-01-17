Абрамов Герасим
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Абрамов Тимофей
Рождение ребёнка
01.01.1884
Сын: Абрамов Георгий
Мать ребёнка: Абрамова Параскева
Рождение ребёнка
12.04.1893
Дочь: Абрамова Параскева
Мать ребёнка: Абрамова Параскева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абрамов Егор
Мать ребёнка: Абрамова Параскева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абрамова Параскева
Смерть
Неизвестно