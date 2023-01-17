Абрамов Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамов Тимофей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абрамов Ермола ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1886

Сын: Абрамов Евгений?

Мать ребёнка: Абрамова Ефросинья Михайловна

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамов Герасим

Мать ребёнка: Абрамова Ефросинья Михайловна

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамов Лазарь

Мать ребёнка: Абрамова Ефросинья Михайловна

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамов Трофим

Мать ребёнка: Абрамова Ефросинья Михайловна

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абрамова Ефросинья Михайловна

Смерть
Неизвестно
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