Абрамов Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Абрамов Ермола ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1886
Сын: Абрамов Евгений?
Мать ребёнка: Абрамова Ефросинья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абрамов Герасим
Мать ребёнка: Абрамова Ефросинья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абрамов Лазарь
Мать ребёнка: Абрамова Ефросинья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абрамов Трофим
Мать ребёнка: Абрамова Ефросинья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно