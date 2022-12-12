Абрамова Ефросинья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова Ефросинья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1886

Сын: Абрамов Евгений?

Отец ребёнка: Абрамов Тимофей

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамов Герасим

Отец ребёнка: Абрамов Тимофей

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамов Лазарь

Отец ребёнка: Абрамов Тимофей

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамов Трофим

Отец ребёнка: Абрамов Тимофей

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрамов Тимофей

Смерть
Неизвестно
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