Абрамова Ефросинья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1886
Сын: Абрамов Евгений?
Отец ребёнка: Абрамов Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абрамов Герасим
Отец ребёнка: Абрамов Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абрамов Лазарь
Отец ребёнка: Абрамов Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абрамов Трофим
Отец ребёнка: Абрамов Тимофей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абрамов Тимофей
Смерть
Неизвестно