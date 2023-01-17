Абрамова Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова Параскева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1884

Сын: Абрамов Георгий

Отец ребёнка: Абрамов Герасим

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.04.1893

Дочь: Абрамова Параскева

Отец ребёнка: Абрамов Герасим

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамов Егор

Отец ребёнка: Абрамов Герасим

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрамов Герасим

Смерть
Неизвестно
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