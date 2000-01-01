Брызгалов Василий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брызгалов Василий Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Брызгалов Григорий Степанович

Мать: Брызгалова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брызгалов Селеверст Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брызгалов Серафим Васильевич

Мать ребёнка: Брызгалова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брызгалов Борис Васильевич

Мать ребёнка: Брызгалова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брызгалов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Брызгалова Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брызгалова Анна Михайловна

Смерть
Неизвестно
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