Брызгалова (Шошина) Анна Михайловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шошин Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брызгалов Серафим Васильевич
Отец ребёнка: Брызгалов Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брызгалов Борис Васильевич
Отец ребёнка: Брызгалов Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брызгалов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Брызгалов Василий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно