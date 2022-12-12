Брызгалова (Шошина) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брызгалова (Шошина) Анна Михайловна

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Место рождения

Якушево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шошин Михаил

Мать: не указана

Якушево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брызгалов Серафим Васильевич

Отец ребёнка: Брызгалов Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брызгалов Борис Васильевич

Отец ребёнка: Брызгалов Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брызгалов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Брызгалов Василий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брызгалов Василий Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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