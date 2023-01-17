Брызгалов Григорий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Брызгалов Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брызгалов Павел Григорьевич
Мать ребёнка: Брызгалова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Григорьевна
Мать ребёнка: Брызгалова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брызгалов Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Брызгалова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брызгалов Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Брызгалова Татьяна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Брызгалова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брызгалов Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Брызгалова Татьяна
Смерть
Неизвестно