Брызгалов Григорий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБрызгалов Григорий Степанович

Брызгалов Григорий Степанович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Брызгалов Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брызгалов Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Брызгалова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Григорьевна

Мать ребёнка: Брызгалова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брызгалов Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Брызгалова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брызгалов Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Брызгалова Татьяна

Место жительства
Неизвестно
Якушево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брызгалова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брызгалов Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Брызгалова Татьяна

Якушево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close