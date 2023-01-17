Брызгалова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брызгалова Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брызгалов Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Брызгалов Григорий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Брызгалов Григорий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брызгалов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Брызгалов Григорий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брызгалов Григорий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брызгалов Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Брызгалов Григорий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брызгалов Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Брызгалов Григорий Степанович

Якушево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
Якушево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
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