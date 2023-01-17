Брызгалова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брызгалов Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Брызгалов Григорий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Брызгалов Григорий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брызгалов Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Брызгалов Григорий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брызгалов Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Брызгалов Григорий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брызгалов Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Брызгалов Григорий Степанович
Смерть
Неизвестно