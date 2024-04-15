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Пархоменко Варвара Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1810 и 1819 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Рождение ребёнка
10.01.1864 ст.

Сын: Пархоменко Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Пархоменко Яков Яковлевич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQ1M-N?i=695&cc=3511744
Восприемник
24.03.1866 ст.
Хотень, Сумська область
Захар Иванович Поляков
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пархоменко Яков Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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