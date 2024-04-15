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Пархоменко Яков Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1810 и 1819

Дата смерти

19.11.1888 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1810 и 1819

Отец: Пархоменко Яков Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Евгения Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Пархоменко Ирина Яковлевна

Мать ребёнка: Пархоменко Мелания Дамиановна

Рождение ребёнка
10.01.1864 ст.

Сын: Пархоменко Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Пархоменко Варвара Ивановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQ1M-N?i=695&cc=3511744
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пархоменко Варвара Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пархоменко Мелания Дамиановна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
19.11.1888 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: натурально | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SCQ-7?i=626&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
21.11.1888 ст.
на отведенном кладбище
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