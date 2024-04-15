Пархоменко Яков Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1810 и 1819
Дата смерти19.11.1888 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1810 и 1819
Отец: Пархоменко Яков Федорович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Евгения Яковлевна
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Пархоменко Ирина Яковлевна
Мать ребёнка: Пархоменко Мелания Дамиановна
Рождение ребёнка
10.01.1864 ст.
Сын: Пархоменко Михаил Яковлевич
Мать ребёнка: Пархоменко Варвара Ивановна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQ1M-N?i=695&cc=3511744
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.11.1888 ст.
Причина смерти: натурально | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SCQ-7?i=626&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
21.11.1888 ст.
на отведенном кладбище