Пархоменко Михаил Яковлевич
Место рождения
Дата рождения10.01.1864 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
10.01.1864 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQ1M-N?i=695&cc=3511744
Крещение
11.01.1864 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
26.08.1880 ст.
Наталия Митрофановна (Денисенко) Фролова
Восприемник
21.01.1884 ст.
Максим Дмитриевич Белокур
Восприемник
22.08.1885 ст.
Петр Карпенко
Рождение ребёнка
09.09.1885 ст.
Сын: Пархоменко Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Пархоменко Ксения Григорьевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G959-Z?i=300&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
08.09.1887 ст.
Мария Пантелеймоновна Гончаренко
Восприемник
10.11.1887 ст.
Анастасия Петровна Бугаец
Восприемник
06.03.1888 ст.
Василий Моисеевич Бурденко
Рождение ребёнка
29.05.1888 ст.
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Пархоменко Ксения Григорьевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SH7-C?i=574&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
01.01.1891 ст.
Дочь: Пархоменко Мелания Михайловна
Мать ребёнка: Пархоменко Ксения Григорьевна
Восприемник
20.07.1891 ст.
Мария Григорьевна Денисенко
Восприемник
21.06.1892 ст.
Иван Петрович Бугаец
Рождение ребёнка
04.10.1894 ст.
Сын: Пархоменко Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Пархоменко Ксения Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно