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Пархоменко Михаил Яковлевич

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

10.01.1864 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1864 ст.

Отец: Пархоменко Яков Яковлевич

Мать: Пархоменко Варвара Ивановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQ1M-N?i=695&cc=3511744
Крещение
11.01.1864 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
26.08.1880 ст.
Николаевка, Сумська область
Наталия Митрофановна (Денисенко) Фролова
Восприемник
21.01.1884 ст.
Николаевка, Сумська область
Максим Дмитриевич Белокур
Восприемник
22.08.1885 ст.
Николаевка, Сумська область
Петр Карпенко
Рождение ребёнка
09.09.1885 ст.

Сын: Пархоменко Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Пархоменко Ксения Григорьевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G959-Z?i=300&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
08.09.1887 ст.
Николаевка, Сумська область
Мария Пантелеймоновна Гончаренко
Восприемник
10.11.1887 ст.
Николаевка, Сумська область
Анастасия Петровна Бугаец
Восприемник
06.03.1888 ст.
Николаевка, Сумська область
Василий Моисеевич Бурденко
Рождение ребёнка
29.05.1888 ст.

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Пархоменко Ксения Григорьевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SH7-C?i=574&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
01.01.1891 ст.

Дочь: Пархоменко Мелания Михайловна

Мать ребёнка: Пархоменко Ксения Григорьевна

Кровное, Сумська область
Восприемник
20.07.1891 ст.
Николаевка, Сумська область
Мария Григорьевна Денисенко
Восприемник
21.06.1892 ст.
Николаевка, Сумська область
Иван Петрович Бугаец
Рождение ребёнка
04.10.1894 ст.

Сын: Пархоменко Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Пархоменко Ксения Григорьевна

Кровное, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пархоменко Ксения Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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