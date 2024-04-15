Пархоменко Ксения Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.09.1885 ст.
Сын: Пархоменко Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Пархоменко Михаил Яковлевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G959-Z?i=300&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
30.04.1886 ст.
Семен Алексеевич Антошенко
Рождение ребёнка
29.05.1888 ст.
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Пархоменко Михаил Яковлевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SH7-C?i=574&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
01.01.1891 ст.
Дочь: Пархоменко Мелания Михайловна
Отец ребёнка: Пархоменко Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
04.10.1894 ст.
Сын: Пархоменко Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Пархоменко Михаил Яковлевич
Восприемник
15.09.1895 ст.
Никита Степанович Пархоменко
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно