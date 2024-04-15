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Пархоменко Ксения Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1885 ст.

Сын: Пархоменко Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Пархоменко Михаил Яковлевич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G959-Z?i=300&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
30.04.1886 ст.
Николаевка, Сумська область
Семен Алексеевич Антошенко
Рождение ребёнка
29.05.1888 ст.

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Пархоменко Михаил Яковлевич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SH7-C?i=574&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
01.01.1891 ст.

Дочь: Пархоменко Мелания Михайловна

Отец ребёнка: Пархоменко Михаил Яковлевич

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
04.10.1894 ст.

Сын: Пархоменко Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Пархоменко Михаил Яковлевич

Кровное, Сумська область
Восприемник
15.09.1895 ст.
Николаевка, Сумська область
Никита Степанович Пархоменко
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пархоменко Михаил Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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