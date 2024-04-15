Пархоменко Степан Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
04.05.1886 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F96T-H?i=437&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
28.03.1887 ст.
Дочь: Мария Степановна
Мать ребёнка: Пархоменко Екатерина Петровна
Восприемник
03.10.1887 ст.
Денис Трофимович Пархоменко
Восприемник
12.12.1891 ст.
Феодора Пантелеймоновна Гончаренко
Рождение ребёнка
21.09.1892 ст.
Сын: Пархоменко Дмитрий Степанович
Мать ребёнка: Пархоменко Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
14.09.1895 ст.
Дочь: Пархоменко Вера Степановна
Мать ребёнка: Пархоменко Екатерина Петровна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X31H-N?i=981&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
14.09.1895 ст.
Сын: Пархоменко Никита Степанович
Мать ребёнка: Пархоменко Екатерина Петровна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X31H-N?i=981&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно