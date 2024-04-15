Пархоменко Степан Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пархоменко Степан Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.05.1886 ст.

Жена: Пархоменко Екатерина Петровна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F96T-H?i=437&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
28.03.1887 ст.

Дочь: Мария Степановна

Мать ребёнка: Пархоменко Екатерина Петровна

Кровное, Сумська область
Восприемник
03.10.1887 ст.
Николаевка, Сумська область
Денис Трофимович Пархоменко
Восприемник
12.12.1891 ст.
Николаевка, Сумська область
Феодора Пантелеймоновна Гончаренко
Рождение ребёнка
21.09.1892 ст.

Сын: Пархоменко Дмитрий Степанович

Мать ребёнка: Пархоменко Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
14.09.1895 ст.

Дочь: Пархоменко Вера Степановна

Мать ребёнка: Пархоменко Екатерина Петровна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X31H-N?i=981&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
14.09.1895 ст.

Сын: Пархоменко Никита Степанович

Мать ребёнка: Пархоменко Екатерина Петровна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X31H-N?i=981&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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