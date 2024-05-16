Фокина (Егорова) Параксева Ивановна 1895 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фокина (Егорова) Параксева Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Егоров Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.11.1901

Сын: Фокин Александр Афанасьевич

Отец ребёнка: Фокин Афанасий Лукьянович

Рождение ребёнка
20.10.1912

Дочь: Фокина Анисья Афонасьевна

Отец ребёнка: Фокин Афанасий Лукьянович

Смерть
Неизвестно

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