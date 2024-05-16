Фокина (Егорова) Параксева Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Егоров Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.11.1901
Сын: Фокин Александр Афанасьевич
Отец ребёнка: Фокин Афанасий Лукьянович
Рождение ребёнка
20.10.1912
Дочь: Фокина Анисья Афонасьевна
Отец ребёнка: Фокин Афанасий Лукьянович
Смерть
Неизвестно