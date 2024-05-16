Фокина Анисья Афонасьевна 20.10.1912 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фокина Анисья Афонасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1912

Дата смерти

06.11.1986

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1912

Отец: Фокин Афанасий Лукьянович

Мать: Фокина (Егорова) Параксева Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермохин Илья Васильевич

Рождение ребёнка
10.06.1937

Дочь: Свечникова (Ермохина) Таиса Ильинична

Отец ребёнка: Ермохин Илья Васильевич

Рождение ребёнка
05.05.1940

Дочь: Кшнякина (Ермохина) Валентина Ильинична

Отец ребёнка: Ермохин Илья Васильевич

Рождение ребёнка
12.07.1945

Дочь: Воронкова (Ермохина) Александра (Шура) Ильинична

Отец ребёнка: Ермохин Илья Васильевич

Смерть
06.11.1986

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