Фокина Анисья Афонасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1912
Дата смерти06.11.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1912
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.06.1937
Дочь: Свечникова (Ермохина) Таиса Ильинична
Отец ребёнка: Ермохин Илья Васильевич
Рождение ребёнка
05.05.1940
Дочь: Кшнякина (Ермохина) Валентина Ильинична
Отец ребёнка: Ермохин Илья Васильевич
Рождение ребёнка
12.07.1945
Дочь: Воронкова (Ермохина) Александра (Шура) Ильинична
Отец ребёнка: Ермохин Илья Васильевич
Смерть
06.11.1986