Фокин Афанасий Лукьянович 07.01.1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фокин Афанасий Лукьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1900

Отец: Фокин Лукьян (Лукиан)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.11.1901

Сын: Фокин Александр Афанасьевич

Мать ребёнка: Фокина (Егорова) Параксева Ивановна

Рождение ребёнка
11.08.1903

Дочь: Фокина Наталья Афанасьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1912

Дочь: Фокина Анисья Афонасьевна

Мать ребёнка: Фокина (Егорова) Параксева Ивановна

Смерть
Неизвестно

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