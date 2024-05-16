Фокин Афанасий Лукьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1900
Отец: Фокин Лукьян (Лукиан)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.11.1901
Сын: Фокин Александр Афанасьевич
Мать ребёнка: Фокина (Егорова) Параксева Ивановна
Рождение ребёнка
11.08.1903
Дочь: Фокина Наталья Афанасьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.10.1912
Дочь: Фокина Анисья Афонасьевна
Мать ребёнка: Фокина (Егорова) Параксева Ивановна
Смерть
Неизвестно